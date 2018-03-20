Больному рассеянным склерозом рязанцу нужна помощь

Рязанец Максим Булавкин болен рассеянным склерозом. Диагноз 28-летнему мужчине поставили в мае 2013 года, рассказали в сюжете телеканала
Лекарств от болезни еще не разработали, и помочь Булавкину может только реабилитация. Большинство центров, где ее можно пройти, коммерческие. Чтобы обращаться в них каждые полгода, рязанцу требуется около полумиллиона рублей.
«Болезнь свалилась как снег на голову, со здоровьем проблем никогда не было. Но в 23 года организм дал сбой — томограмма показала очаги в головном мозге», — рассказал Булавкин.
За четыре с половиной года мужчина перестал ходить и самостоятельно двигать руками и ногами. Такую стадию рассеянного склероза наблюдают только у одного из десяти пациентов.
Деньги для помощи рязанца можно перечислить на карту Сбербанка 63 90 02 53 90 08 97 55 34, телефон