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17:33, 20 марта 2018 219
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Больному рассеянным склерозом рязанцу нужна помощь

Больному рассеянным склерозом рязанцу нужна помощь

Рязанец Максим Булавкин болен рассеянным склерозом. Диагноз 28-летнему мужчине поставили в мае 2013 года, рассказали в сюжете телеканала ТКР.

Лекарств от болезни еще не разработали, и помочь Булавкину может только реабилитация. Большинство центров, где ее можно пройти, коммерческие. Чтобы обращаться в них каждые полгода, рязанцу требуется около полумиллиона рублей.

«Болезнь свалилась как снег на голову, со здоровьем проблем никогда не было. Но в 23 года организм дал сбой — томограмма показала очаги в головном мозге», — рассказал Булавкин.

За четыре с половиной года мужчина перестал ходить и самостоятельно двигать руками и ногами. Такую стадию рассеянного склероза наблюдают только у одного из десяти пациентов.

Деньги для помощи рязанца можно перечислить на карту Сбербанка 63 90 02 53 90 08 97 55 34, телефон +7 (953) 746-16-16.


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