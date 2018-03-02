За год 86 рязанцев отравились «спайсами»

За 2017 год в Рязани зафиксировали 86 случаев отравления наркотическими препаратами, среди которых лидируют «спайсы». Отмечены также отравления барбитуратами, сообщила
В токсикологическом центре, работающем на базе БСМ, пролечили почти восемьсот пациентов, получивших острые химические отравления. Около половины из них отравились алкоголем.
«Благодаря усилиям врачей за период действия токцентра летальность в этой группе снизилась в два раза. По сравнению с 2016 годом медики отмечают снижение смертности от острых химических отравлений и от отравлений этанолом», — говориться в сообщении.