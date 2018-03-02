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12:55, 2 марта 2018 1 273
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В Рязанской области два нетрезвых пассажира напали на таксиста

В Рязанской области два нетрезвых пассажира напали на таксиста

В Скопинском районе задержали двух молодых людей, напавших на водителя такси. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

47-летний мужчина, работающий таксистом обратился в полицию, рассказав, что на него с ножом напали пассажиры и поранили ему шею.

Как выяснили оперативники, двое молодых людей заказали отвезти их в Скопин из поселка Побединка. Когда водитель отъехал от поселка, пассажиры попросили его остановиться. Когда автомобиль затормозил, один из злоумышленников приставил к шее пострадавшего нож и потребовал деньги. Таксист испугался, но начал «препираться с пассажирами», когда доставал деньги. Отпор водителя смутил молодых людей и они убежали.

Полиции были известны адрес, с которого вызывали такси, номер телефона, а также описание внешности напавших.

Выяснилось, что перед поездкой молодые люди употребляли спиртное. Оперативники опросили население поселка, чтобы узнать, где происходило застолье.

Также полицейские выяснили, что номер, с которого вызывали такси, принадлежал местному жителю, который, вероятно, передал сим-карту родственнику или знакомому. При поисках сотрудники нашли данные молодого человека, который жил недалеко от адреса, откуда было вызвано такси.

Выяснилось, что застолье проходило как раз в этом доме. Вскоре установили, что к нападению причастны 23-летний местный житель и его 20-летний знакомый.

«Оказалось, что в тот вечер, когда у приятелей закончилось спиртное, они решили „позаимствовать“ денег у какого-нибудь таксиста. В какой-то момент нервы у нетрезвых ребят дали сбой и они решили убежать», — рассказала пресс-служба.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Молодым людям грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемых взяли под стражу.


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