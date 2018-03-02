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10:24, 2 марта 2018 1 187
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Российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг на открытии Игр

Российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг на открытии Игр

Российские паралимпийцы не захотели нести нейтральный флаг на открытии Игр в Пхенчхане. Они попросили Международный паралимпийский комитет, чтобы знаменосцем команды стал волонтер, со ссылкой на первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова передает «РИА Новости».

По словам Рожкова, в IPC с пониманием отнеслись к этой просьбе. «Наши спортсмены привыкли выступать под российским флагом», — отметил он.

В делегацию российских спортсменов и персонала вошли 72 человека, которые уже зарегистрировались в Пхенчхане. Они будут выступать на Играх в статусе «нейтральные паралимпийские атлеты» (NPA).

Девять российских спортсменов примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, 12 — в лыжных гонках и биатлоне, три — в сноуборде. Команда по керлингу на колясках будет состоять из пяти спортсменов.

«IPC продолжает рассматривать возможность допуска к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые хотят соревноваться», — говорится в сообщении.

Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.

Фото globallookpress


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