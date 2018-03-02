Любимов посетил ветерана Сталинградской битвы. Фото

В пятницу, 2 марта, в селе Семион Кораблинского района Николай Любимов вручил 96-летней Надежде Киче знак «В память 80-летия Рязанской области».
Ветеран рассказала губернатору, что уходила на фронт в октябре 1941 года. Она служила операционной медсестрой в эвакогоспитале № 4791. Надежда Кича участвовала в Сталинградской битве. Окончила службу 27 декабря 1946 года. Рязанку наградили орденом Отечественной войны II степени и многочисленными юбилейными медалями.
После войны Надежда Кича вернулась в родное село Семион, затем вышла замуж. Вместе с мужем 12 лет они прожили у него на родине на Украине. Там она работала заведующей здравпунктом. В связи с болезнью мамы семья вернулась в Семион, где рязанка продолжила свою трудовую деятельность в медицинском учреждении.
Сейчас женщина живет одна, детей у нее нет. По хозяйству помогает племянник, представители Совета ветеранов и волонтеры.
Напомним, в феврале губернатор посетил ветеранов из