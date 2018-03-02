Американская компания выкупит рязанский завод

Американская компания ADM выкупит у ростовского холдинга «Астон» 50% дивизиона по производству крахмалов и сиропов. Об этом пишет «
Сделка стоимостью до трех млрд рублей станет первым для ADM вложением в российские активы. В нее войдет ОАО «Ибредькрахмалпатока», расположенное в Шиловском районе Рязанской области, и ОАО «Новлянский крахмало-паточный завод» из Владимирской области. Общая перерабатывающая мощность предприятий — около 200 тысяч тонн кукурузы в год.
По информации издания, ADM входит в четверку крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственным сырьем. «"Астон» — один из крупнейших в России экспортеров и производителей растительных масел (бренды «Затея», «Волшебный край»). Сделка позволит усилить его позиции на растущем российском рынке", — говорится в сообщении.
Закрыть сделку планируют до конца второго квартала 2018 года после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.
Фото с сайта минсельхоза Рязанской области