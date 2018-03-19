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13:19, 19 марта 2018 238
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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое

За прошедшую неделю, 12-18 марта, на пожарах в Рязанской области погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего пожарные ликвидировали 14 возгораний и спасли пять человек, в том числе одного ребенка. Огонь уничтожил и повредил 13 строений и два автомобиля.

14 марта в селе Костино Рыбновского района сгорел жилой дом на улице Богоявленской. В огне погиб 55-летний мужчина.

17 марта на улице Денисова в Старожилове горела квартира. Во время происшествия спасли 53-летнего и 41-летнего мужчин. Их доставили в больницу с отравлением угарным газом.

В этот же день пожар произошел в Новомичуринске. Из квартиры на улице Строителей спасли двоих взрослых и одного ребенка. 68-летнего мужчину госпитализировали с ожогами, еще две женщины — 37-летняя и 64-летняя — погибли.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования не привлекали, на водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.


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