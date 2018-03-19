За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое

За прошедшую неделю, 12-18 марта, на пожарах в Рязанской области погибли три человека. Об этом сообщила
Всего пожарные ликвидировали 14 возгораний и спасли пять человек, в том числе одного ребенка. Огонь уничтожил и повредил 13 строений и два автомобиля.
14 марта в селе Костино Рыбновского района сгорел жилой дом на улице Богоявленской. В огне
17 марта на улице Денисова в Старожилове
В этот же день
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования не привлекали, на водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.