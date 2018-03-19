Виктория Толстоганова прочитала рязанцам сказку под симфонический оркестр. Фото

В субботу, 17 марта, в филармонии выступили Рязанский губернаторский симфонический оркестр и актриса театра и кино Виктория Толстоганова, которая прочитала сказку Элинор Портер «Поллианна».
Произведение рассказывает о 11-летней девочке-сироте, живущей с тетей. Она видит во всем только хорошее, чем не нравится всем жителям ее города. Иллюстрацией истории стала музыка Эдуарда Элгара, Эйтора Вила Лобоса, Бенджамена Бриттена, Петра Чайковского.
После концерта Толстоганова фотографировалась с рязанцами и раздавала автографы.
Фото с сайта филармонии