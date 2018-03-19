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11:12, 19 марта 2018 646
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Виктория Толстоганова прочитала рязанцам сказку под симфонический оркестр. Фото

Виктория Толстоганова прочитала рязанцам сказку под симфонический оркестр. Фото

В субботу, 17 марта, в филармонии выступили Рязанский губернаторский симфонический оркестр и актриса театра и кино Виктория Толстоганова, которая прочитала сказку Элинор Портер «Поллианна».

Произведение рассказывает о 11-летней девочке-сироте, живущей с тетей. Она видит во всем только хорошее, чем не нравится всем жителям ее города. Иллюстрацией истории стала музыка Эдуарда Элгара, Эйтора Вила Лобоса, Бенджамена Бриттена, Петра Чайковского.

После концерта Толстоганова фотографировалась с рязанцами и раздавала автографы.

Фото с сайта филармонии


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Рефинансирование по-рязански

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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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