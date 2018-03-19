У двоих жителей Касимовского и Клепиковского районов изъяли героин и «синтетику». Об этом
На дороге у Спас-Клепиков полицейские остановили ВАЗ-2110. В салоне у 34-летнего безработного мужчины нашли контейнер с 3,4 грамма синтетического наркотика.
В Касимове полицейские задержали 40-летнего мужчину. У него нашли порошкообразное вещество. Еще один сверток обнаружили дома у злоумышленника. Всего оперативники изъяли 2,8 грамма героина.
В обоих случаях возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.