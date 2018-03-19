На рязанца завели уголовное дело за долги по алиментам и кредиту

В отношении рязанца возбудили уголовное дело за долги по алиментам и кредиту. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Мужчина задолжал более 100 тысяч рублей по алиментам и более 570 тысяч по кредитным платежам. Рязанец долгое время не платил по долгам и ему назначили обязательные работы, но это не повлияло на ситуацию.
Опасаясь за свое имущество, должник спрятал свой автомобиль Audi A3. Приставы начали разыскивать машину.
Удалось установить, что мужчина передвигается на автомобиле по городу. Пристав выехал «по следу» должника. Как только рязанец доехал до места назначении и вышел из машины, судебный пристав уже ждал его. Должнику пришлось «сдаться», его автомобиль арестовали и передали на храенение банковскому учреждению.
Эта мера также не заставила рязанца погасить долг, в связи с чем в отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.