Энергетики обеспечили электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах

В день выборов президента России, 18 марта, энергетики ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечили бесперебойное энергоснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.
Как сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго», ни одного серьезного технологического сбоя в работе оборудования обеих компаний не зафиксировали.
«Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков и потребителей в компаниях разработали перечень организационно-технических мероприятий. С 16 марта во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья действовал особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств», — говорится в сообщении.
В воскресенье на круглосуточном дежурстве в регионах находились более 23 тысяч работников из числа производственного персонала, а также специалистов административного и управленческого звена. Графики дежурств персонала составили с учетом возможности личного голосования.