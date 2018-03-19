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12:26, 19 марта 2018 223

Энергетики обеспечили электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах

Энергетики обеспечили электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах

В день выборов президента России, 18 марта, энергетики ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечили бесперебойное энергоснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

Как сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго», ни одного серьезного технологического сбоя в работе оборудования обеих компаний не зафиксировали.

«Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков и потребителей в компаниях разработали перечень организационно-технических мероприятий. С 16 марта во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья действовал особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств», — говорится в сообщении.

В воскресенье на круглосуточном дежурстве в регионах находились более 23 тысяч работников из числа производственного персонала, а также специалистов административного и управленческого звена. Графики дежурств персонала составили с учетом возможности личного голосования.


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