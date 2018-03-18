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8:27, 18 марта 2018 138
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В день выборов проезд на автобусах и троллейбусах Рязани сделали бесплатным

В день выборов проезд на автобусах и троллейбусах Рязани сделали бесплатным

В воскресенье, 18 марта, в Рязани проезд на городском транспорте сделали бесплатным. Редактор RZN.info проехал автобусе, в котором нет кондуктора.

По данным сайта администрации, плату за проезд отменили из-за фестиваля «Крымская весна», приуроченного к четвертой годовщине присоединения полуострова к России. Концерт на улице Почтовой начнется в 14:00.

Из-за праздника также перекроют движение на главной площади города.


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