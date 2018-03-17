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21:31, 17 марта 2018 585
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В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности погоды

В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности погоды

В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности погоды. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Потенциально опасной погоду назвали из-за сильного похолодания. «Желтый» уровень объявили во всех регионах ЦФО.

Напомним, в воскресенье, 18 марта, в Рязанской области ожидается до -25 градусов.


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