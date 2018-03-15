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19:20, 15 марта 2018 260
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В Путятинском районе «узаконили» историческое название реки

В Путятинском районе «узаконили» историческое название реки

Фото: Издательство «Пресса»

В Путятинском районе Рязанской области «узаконили» историческое название реки. Об этом пишет издательство «Пресса».

Один из жителей села Глебово рассказал, что после реконструкции моста через реку появилась новая табличка «Суходол».

«Коренные жители села недоумевали, откуда взялось это название и кто переименовал реку. Ведь речка испокон веков называлась Шиш, и этому есть неопровержимое исторические подтверждение», — отметили в сообщении.

Местные жители писали письма в минтранс и федеральное управление автомобильных дорог, но лишь спустя десять лет удалось добиться переименования реки с Суходола на Шиш.

Но после реконструкции дороги в 2017 году дорожники вновь назвали речку Суходол.

Спустя несколько десятков писем односельчане добились своего: в ближайшее время таблички с названием реки «Шиш» займут свое законное место.


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