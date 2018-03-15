В Путятинском районе «узаконили» историческое название реки

В Путятинском районе Рязанской области «узаконили» историческое название реки. Об этом пишет издательство «
Один из жителей села Глебово рассказал, что после реконструкции моста через реку появилась новая табличка «Суходол».
«Коренные жители села недоумевали, откуда взялось это название и кто переименовал реку. Ведь речка испокон веков называлась Шиш, и этому есть неопровержимое исторические подтверждение», — отметили в сообщении.
Местные жители писали письма в минтранс и федеральное управление автомобильных дорог, но лишь спустя десять лет удалось добиться переименования реки с Суходола на Шиш.
Но после реконструкции дороги в 2017 году дорожники вновь назвали речку Суходол.
Спустя несколько десятков писем односельчане добились своего: в ближайшее время таблички с названием реки «Шиш» займут свое законное место.