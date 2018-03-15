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15:17, 15 марта 2018 355

В день выборов энергетики обеспечат электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков

В день выборов энергетики обеспечат электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков

Специалисты ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» готовы обеспечить бесперебойное энергоснабжение избирательных участков в день выборов президента России 18 марта. Об этом сообщила пресс-служба Рязаньэнерго.

В общей сложности 18 марта сотрудники двух компаний обеспечат общее электроснабжение 21 527 избирательных участков (в том числе 6 900 участков, подключенных к сетям других территориальных сетевых организаций) в 20 регионах страны. Под особым контролем будут находиться 1 024 избирательных участка (595 участков, подключенных к электросетям филиала «Рязаньэнерго» и 429 участков, подключенных к сетям других сетевых организаций).

В настоящее время специалисты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья уже завершили проверку схем электроснабжения всех пунктов голосования, подключенных к сетям филиалов компаний, и провели внеочередные осмотры электроустановок, от которых они запитаны. Все участки обеспечили резервными источниками электроснабжения.

«Проверены схемы электроснабжения социально значимых объектов, центров теле- и радиовещания. Уточнены схемы связи и порядка взаимодействия с региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС России, а также схемы оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

С 12 часов 16 марта во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья будет введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

«С персоналом проведены дополнительные инструктажи, произведено усиление оперативно-восстановительных бригад. В общей сложности 18 марта на круглосуточном дежурстве будут находиться более 11 тысяч работников из числа производственного персонала, а также порядка тысячи специалистов административного и управленческого звена. Энергетики будут находиться в повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках», — отметили в Рязаньэнерго.

За справочной информацией можно обратиться на прямую линию энергетиков. Единый прямой номер МРСК Центра 8-800-50-50-115, МРСК Центра и Приволжья — 8-800-100-33-00. Все звонки бесплатные.


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Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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