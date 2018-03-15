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10:14, 15 марта 2018 1 052
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На улице Есенина сбили двоих детей

На улице Есенина сбили двоих детей

Фото: Pixabay.com

Вечером в среду, 14 марта, на улице Есенина сбили двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Детей одиннадцати и двенадцати лет на нерегулируемом переходе сбила легковая машина. По факту ДТП проводят проверку.


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