Вечером в среду, 14 марта, на улице Есенина сбили двоих детей. Об этом
Детей одиннадцати и двенадцати лет на нерегулируемом переходе сбила легковая машина. По факту ДТП проводят проверку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Вечером в среду, 14 марта, на улице Есенина сбили двоих детей. Об этом
Детей одиннадцати и двенадцати лет на нерегулируемом переходе сбила легковая машина. По факту ДТП проводят проверку.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьЖительница Кораблинского района вылетела в кювет на «Шевроле»
|
cледующая новость →Рязанец отсудил деньги у водителя, устроившего ДТП
В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.