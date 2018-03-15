Любимов наградил рязанских курсантов стипендиями. Фото

В среду, 14 марта, Николай Любимов наградил курсантов в рязанском правительстве. Губернаторские стипендии получили воспитанники АПУ ФСИН, училища ВДВ и рязанского филиала московского университета МВД.
Глава региона отметил, что область будет гордиться «будущими офицерами». Он также выразил уверенность, что рязанцы выбрали профессию по душе и пожелал им успехов и здоровья.
Стипендию губернатора Рязанской области ежегодно выплачивают отличившимся студентам за успехи в учебе и общественно-значимой деятельности.