Четырех рыбновских работодателей обязали поднять зарплаты сотрудникам. Об этом
С января размер минимальной зарплаты для работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Рязанской области составляет десять тысяч рублей. Как показала проверка, изменений в штатном расписании «Водоканала», «Водоканала плюс», «ЭКО», «УК «Наш дом» не было.
В адрес руководителей организаций внесли представления об устранении нарушений. Их удовлетворили. Виновных из бухгалтерии и отдела кадров привлекли к дисциплинарной ответственности.