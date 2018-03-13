В Приокском рязанец пытался убить знакомого из-за ссоры

На улице Энгеьсва в Рязани между двумя мужчинами произошла ссора, которая едва не закончилась убийством. Об этом сообщила
Приятели «во время выяснения отношений» поссорились и 32-летний рязанец пригрозил убийством 26-летнему знакомому. Полицию на место происшествия вызвали соседи, которые испугались за жизнь и здоровье мужчины.
У дебошира изъяли нож. Его отпустили под подпиской о невыезде.
Аналогичный случай произошел в селе Пупки Скопинского района. Во время проверки участковые установили, что во время конфликта 35-летний местный житель угрожал убийством пенсионеру. Разгневанного мужчину утихомирили.
После произошедшего полиция возбудила уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.