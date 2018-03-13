Рязанцев попросили помочь в поисках двух пропавших в Самаре женщин

Рязанцев попросили помочь в поисках двух женщин, пропавших в Самаре. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Разыскиваются Юлия Федорова 1982 года рождения и Елизавета Лапшинская 1992 года рождения. О женщинах ничего неизвестно с 9 марта.
Приметы Федоровой: рост 168 см, телосложение плотное, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Была одета: куртка синяя, джинсы светло-синие, кроссовки бежево-желтые.
Приметы Лапшинской: рост 166 см, телосложение плотное, волосы светлые короткие, глаза зеленые. Была одета: куртка синяя, брюки черные, сапоги черные.
Всех, кому известна информация о пропавших, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 02, 102.