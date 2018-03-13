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9:17, 13 марта 2018 1 015
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Рязанцев попросили помочь в поисках двух пропавших в Самаре женщин

Рязанцев попросили помочь в поисках двух пропавших в Самаре женщин

Рязанцев попросили помочь в поисках двух женщин, пропавших в Самаре. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Разыскиваются Юлия Федорова 1982 года рождения и Елизавета Лапшинская 1992 года рождения. О женщинах ничего неизвестно с 9 марта.

Приметы Федоровой: рост 168 см, телосложение плотное, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Была одета: куртка синяя, джинсы светло-синие, кроссовки бежево-желтые.

Приметы Лапшинской: рост 166 см, телосложение плотное, волосы светлые короткие, глаза зеленые. Была одета: куртка синяя, брюки черные, сапоги черные.

Всех, кому известна информация о пропавших, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 02, 102.


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