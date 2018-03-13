Освободившийся из колонии рязанец получил новый срок за нарушение домашнего ареста

После освобождения из колонии рязанец получил новый срок за то, что не соблюдал домашний арест. Об этом сообщила
Вышедшего на свободу мужчину поставили на профилактический учет, а также запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00 ежедневно. Однако в октябре и ноябре 2017 года рязанец несколько раз выходил на улицу ночью и напивался в общественных местах. Последний такой случай закончился для него арестом на двое суток. 25 декабря 2017 года бывшего заключенного снова задержали пьяным ночью.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 314 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде условного заключение на полгода с испытательным сроком на год.