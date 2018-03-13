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19:27, 13 марта 2018 692
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Мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с нескольких улиц

Мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с нескольких улиц

Фото: Администрация Рязани

Мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с нескольких улиц. Об этом сообщил ее сайт.

В ночь на 14 марта коммунальщики продолжат убирать снег с улиц Дзержинского, Семашко, Есенина, Касимовского шоссе, а также в 9-м районе Борок. Работники дирекции благоустройства города расчистят прилегающие территории и подъезды к музыкальному колледжу имени Пироговых, АО «Рязаньгоргаз», Дворцу детского творчества, «Водоканалу» и школе №29.

В связи с этим мэрия просит рязанских водителей с 22:00 13 марта до 6:00 14 марта не парковать автомобили на участках, где планируется уборка.


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