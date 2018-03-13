Мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с нескольких улиц. Об этом сообщил ее
В ночь на 14 марта коммунальщики продолжат убирать снег с улиц Дзержинского, Семашко, Есенина, Касимовского шоссе, а также в 9-м районе Борок. Работники дирекции благоустройства города расчистят прилегающие территории и подъезды к музыкальному колледжу имени Пироговых, АО «Рязаньгоргаз», Дворцу детского творчества, «Водоканалу» и школе №29.
В связи с этим мэрия просит рязанских водителей с 22:00 13 марта до 6:00 14 марта не парковать автомобили на участках, где планируется уборка.