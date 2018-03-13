«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанцев на форум АМОКОНФ

4 апреля в СК «Олимпийский» пройдет крупнейшая в России бизнес-конференция АМОКОНФ. Информационный партнер мероприятия — телеком-оператор «
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На АМОКОНФ-2018 приедут 25 тысяч предпринимателей и сотня компаний. Организаторы пообещали участникам конференции «уникальный формат мероприятия, грандиозное шоу, крутые выступления в стиле TED и встречи с легендарными бизнесменами».
«Концепция мероприятия предполагает выступления только настоящих предпринимателей и основателей крупных компаний, которые рассказывают свои истории успеха и провалов, разбирают реальные бизнес-кейсы и делятся опытом», — рассказали в пресс-службе оператора.
Ключевыми спикерами конференции станут:
- Стив Возняк — изобретатель и программист, инженер Кремниевой долины, сооснователь Apple Inc;
- Юрий Дудь — видеоблогер и главный редактор Sports.ru;
- Сергей Шнуров — музыкант, продюсер и телеведущий;
- Михаил Кучмент — основатель Hoff;
- Оскар Хартманн — основатель KupiVip.