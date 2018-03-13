Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:53, 13 марта 2018 488

«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанцев на форум АМОКОНФ

«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанцев на форум АМОКОНФ

4 апреля в СК «Олимпийский» пройдет крупнейшая в России бизнес-конференция АМОКОНФ. Информационный партнер мероприятия — телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» — пригласил на него рязанцев и предложил им специальные условия.

Корпоративные клиенты «Дом.ru Бизнес» могут получить бесплатный билет категории «Эконом» или скидку в одну тысячу рублей на билеты других категорий. Для получения билета нужно перейти по ссылке или указать промокод telech при регистрации.

На АМОКОНФ-2018 приедут 25 тысяч предпринимателей и сотня компаний. Организаторы пообещали участникам конференции «уникальный формат мероприятия, грандиозное шоу, крутые выступления в стиле TED и встречи с легендарными бизнесменами».

«Концепция мероприятия предполагает выступления только настоящих предпринимателей и основателей крупных компаний, которые рассказывают свои истории успеха и провалов, разбирают реальные бизнес-кейсы и делятся опытом», — рассказали в пресс-службе оператора.

Ключевыми спикерами конференции станут:

  • Стив Возняк — изобретатель и программист, инженер Кремниевой долины, сооснователь Apple Inc;
  • Юрий Дудь — видеоблогер и главный редактор Sports.ru;
  • Сергей Шнуров — музыкант, продюсер и телеведущий;
  • Михаил Кучмент — основатель Hoff;
  • Оскар Хартманн — основатель KupiVip.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:53, 13 марта 2018
«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанцев на форум АМОКОНФ
16:51, 13 марта 2018
Любимов призвал коллег активнее работать с инвесторами
15:40, 13 марта 2018
Рязанская модель дала пять советов мужскому журналу в Индии. Фото 4
15:26, 13 марта 2018
В Москве предложили автоматически продлевать водительские права
14:52, 13 марта 2018
В Рязанской области родились Марсель, Гор и Веста
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:37, 2 марта 2018 23 374
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 22 461
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 21 487
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
13:33, 3 марта 2018 19 826
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
9:49, 28 февраля 2018 19 325
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум