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12:02, 12 марта 2018 1 212

Жилой дом «Рассвет» предложил рязанцам квартиры в пригороде с выгодой до 160 тысяч

Жилой дом «Рассвет» предложил рязанцам квартиры в пригороде с выгодой до 160 тысяч

Жилой дом «Рассвет» объявил о новой акции. Единственный в регионе муниципальный застройщик — фонд «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района» — предложил уже готовые квартиры с индивидуальным отоплением, остекленными лоджиями и просторными кухнями по цене 30 тысяч рублей за квадратный метр.

До 1 апреля квартиры на первом и пятом этажах обойдутся покупателям за 1 миллион 197 тысяч рублей однокомнатная (40 кв м) и 1 561 800 — двухкомнатная (52 кв м).

Рядом с многоэтажкой «Рассвет» достраивают крупный сетевой супермаркет, планируется возведение детского сада. Дом оборудован пандусами для людей с ограниченными возможностями. «Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни», — описали новый дом в компании застройщика.

Отмечается, что для покупателей работают льготные ипотечные программы ведущих банков, беспроцентная рассрочка платежа, зачет имеющегося жилья. Проект реализован при поддержке министерства строительства Рязанской области.

Связаться с отделом продаж можно круглосуточно по телефону: 99-77-22, а более подробную информацию узнать на сайте.


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