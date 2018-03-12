Жилой дом «Рассвет» предложил рязанцам квартиры в пригороде с выгодой до 160 тысяч

Жилой дом «
До 1 апреля квартиры на первом и пятом этажах обойдутся покупателям за 1 миллион 197 тысяч рублей однокомнатная (40 кв м) и 1 561 800 — двухкомнатная (52 кв м).
Рядом с многоэтажкой «Рассвет» достраивают крупный сетевой супермаркет, планируется возведение детского сада. Дом оборудован пандусами для людей с ограниченными возможностями. «Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни», — описали новый дом в компании застройщика.
Отмечается, что для покупателей работают льготные ипотечные программы ведущих банков, беспроцентная рассрочка платежа, зачет имеющегося жилья. Проект реализован при поддержке министерства строительства Рязанской области.
Связаться с отделом продаж можно круглосуточно по телефону: 99-77-22, а более подробную информацию узнать на