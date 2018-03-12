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12:57, 12 марта 2018 2 450
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Следователи начали проверку по факту смерти младенца в рязанском роддоме

Следователи начали проверку по факту смерти младенца в рязанском роддоме

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Следователи проведут проверку по факту смерти младенца в роддоме №1. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как отметил отец ребенка врачи «ненадлежащим образом» оказали его супруге медпомощь, в результате чего ребенка не смогли спасти.

Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти.

«Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее проверку по факту смерти младенца начал минздрав.


© RZN.info

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