Следователи начали проверку по факту смерти младенца в рязанском роддоме

Следователи проведут проверку по факту смерти младенца в роддоме №1. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Как отметил отец ребенка врачи «ненадлежащим образом» оказали его супруге медпомощь, в результате чего ребенка не смогли спасти.
Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти.
«Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее проверку по факту смерти младенца