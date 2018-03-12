Рязанских пенсионеров обучили финансовой грамотности

Рязанских пенсионеров обучили работе с финансами в рамках всероссийского образовательного курса «Прививаем культуру финансовой грамотности». Встреча прошла в понедельник, 12 марта, в библиотеке имени Горького.
Рязанцам рассказали о банковских услугах, в том числе и о дистанционных. Помимо этого их познакомили со спецификой работы банков и их продуктов, а также научили вести учет своих затрат, экономить на покупках и защищаться от мошенников и распознавать финансовые пирамиды.
Группа из 25 человек получила материалы, которые помогут в освоении предложенных тем. Их разработали сотрудники регионального отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу совместно с порталом для старшего поколения «Баба-деда».
Курс лекций для пенсионеров продлится один месяц. Его прочтет доцент кафедры экономики и финансового менеджмента рязанского радиоуниверситета Вячеслав Голев. Каждый урок продлится три часа.
Рязанская область входит в число 25 пилотных регионов, в которых тестируют учебный курс. Подробную программу обучения можно найти на