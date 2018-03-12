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17:20, 12 марта 2018 1 004
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Рязанских пенсионеров обучили финансовой грамотности

Рязанских пенсионеров обучили финансовой грамотности

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанских пенсионеров обучили работе с финансами в рамках всероссийского образовательного курса «Прививаем культуру финансовой грамотности». Встреча прошла в понедельник, 12 марта, в библиотеке имени Горького.

Рязанцам рассказали о банковских услугах, в том числе и о дистанционных. Помимо этого их познакомили со спецификой работы банков и их продуктов, а также научили вести учет своих затрат, экономить на покупках и защищаться от мошенников и распознавать финансовые пирамиды.

Группа из 25 человек получила материалы, которые помогут в освоении предложенных тем. Их разработали сотрудники регионального отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу совместно с порталом для старшего поколения «Баба-деда».

Курс лекций для пенсионеров продлится один месяц. Его прочтет доцент кафедры экономики и финансового менеджмента рязанского радиоуниверситета Вячеслав Голев. Каждый урок продлится три часа.

Рязанская область входит в число 25 пилотных регионов, в которых тестируют учебный курс. Подробную программу обучения можно найти на сайте.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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