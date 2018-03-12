Автосалон «Регион 62» поздравил рязанок на улицах города

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Мужчины встречали девушек и женщин на территории «Региона 62» и на улицах города, где дарили им цветы. Поздравляя рязанок, сотрудники автосалона желали им «хороших дорог, солнечной погоды, понимающих ГАИшников и зеленых светофоров».
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Мужчины встречали девушек и женщин на территории «Региона 62» и на улицах города, где дарили им цветы. Поздравляя рязанок, сотрудники автосалона желали им «хороших дорог, солнечной погоды, понимающих ГАИшников и зеленых светофоров».
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Известные рязанки рассказали RZN.info, какими сюрпризами и подарками их когда-то приятно удивили.