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12:11, 12 марта 2018 1 293

Автосалон «Регион 62» поздравил рязанок на улицах города

Автосалон «Регион 62» поздравил рязанок на улицах города

«Регион 62» — официальный дилер Chevrolet Niva, Ford, SsangYong, Honda, Hyundai и Lifan в Рязани. В четверг, 8 марта, сотрудники автосалона поздравили рязанок с праздником.

Мужчины встречали девушек и женщин на территории «Региона 62» и на улицах города, где дарили им цветы. Поздравляя рязанок, сотрудники автосалона желали им «хороших дорог, солнечной погоды, понимающих ГАИшников и зеленых светофоров».


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4 дня назад
Чего хотят женщины... 8 марта?

Чего хотят женщины... 8 марта?

Известные рязанки рассказали RZN.info, какими сюрпризами и подарками их когда-то приятно удивили.

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