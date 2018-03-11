Рязанка фиктивно прописала у себя иностранца. Об этом
Полицейские выяснили, что 35-летняя жительница Железнодорожного раойна города незаконно зарегистрировала у себя гражданина Узбекистана. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Ей грозит большой штраф.
«Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска, или готовящихся к совершению теракта», — отметили в пресс-службе.
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