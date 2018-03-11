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13:30, 11 марта 2018 1 681
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Рязанка фиктивно прописала у себя иностранца

Рязанка фиктивно прописала у себя иностранца

Фото: Pixabay.com

Рязанка фиктивно прописала у себя иностранца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что 35-летняя жительница Железнодорожного раойна города незаконно зарегистрировала у себя гражданина Узбекистана. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Ей грозит большой штраф.

«Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска, или готовящихся к совершению теракта», — отметили в пресс-службе.

О «резиновых» квартирах можно сообщиь по телефонам: 02, 102, 25-52-97 и 51-38-18.


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