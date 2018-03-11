Рязанцу сломали нос и ребра во время драки в общежитии

Жителю села Нестерово Пителинского района сломали нос и ребра во время драки в общежитии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Скандал в общежитии в поселке Лесной Шиловского района начался в четыре утра. Участковый выяснил, что 22-летний житель села Новая Пустынь Шиловского района побил 53-летнего мужчину из Пителинского района. У пострадавшего сломаны нос и ребра.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трех лет тюрьмы.