На концерте T-Fest рязанцы устроили давку на сцене. Фото и видео

В рязанском клубе Deep выступил артист лейбла «Gazgolder» T-Fest. Концерт исполнителя прошел в четверг, 8 марта.
T-Fest (Кирилл Незборецкий) выступил со старыми знакомыми композициями из альбома «0372» и новыми из «Молодость», а также исполнил хиты «Ламбада» и «Улети».
Также артист впервые в Рязани представил новую композицию «Улыбнись солнцу».
В конце выступления исполнитель пригласил всех желающих на сцену. Охрана и организаторы концерта с трудом сдерживала публику, поскольку желающих попасть к своему кумиру оказалось немало.
Рязанцы запечатлели выступление артиста на фото и видео и опубликовали в соцсетях.
Фото
Публикация от 🖤 (@une__mode)
Улыбнись восходящему солнцу☀️😻 @t_fest 🔥❤️
Публикация от N A S T Y A🔥 (@klenina.na)
не хочу забывать этот день🖤 спасибо♥️
Публикация от Arina Chistova (@arina_ch_)