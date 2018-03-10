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15:59, 10 марта 2018 1 373
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На концерте T-Fest рязанцы устроили давку на сцене. Фото и видео

На концерте T-Fest рязанцы устроили давку на сцене. Фото и видео

В рязанском клубе Deep выступил артист лейбла «Gazgolder» T-Fest. Концерт исполнителя прошел в четверг, 8 марта.

T-Fest (Кирилл Незборецкий) выступил со старыми знакомыми композициями из альбома «0372» и новыми из «Молодость», а также исполнил хиты «Ламбада» и «Улети».

Также артист впервые в Рязани представил новую композицию «Улыбнись солнцу».

В конце выступления исполнитель пригласил всех желающих на сцену. Охрана и организаторы концерта с трудом сдерживала публику, поскольку желающих попасть к своему кумиру оказалось немало.

Рязанцы запечатлели выступление артиста на фото и видео и опубликовали в соцсетях.

Фото sitkina_sv


Оставлю это здесь 🥀

Публикация от 🖤 (@une__mode)

Улыбнись восходящему солнцу☀️😻 @t_fest 🔥❤️

Публикация от N A S T Y A🔥 (@klenina.na)

не хочу забывать этот день🖤 спасибо♥️

Публикация от Arina Chistova (@arina_ch_)

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Чего хотят женщины... 8 марта?

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Известные рязанки рассказали RZN.info, какими сюрпризами и подарками их когда-то приятно удивили.

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