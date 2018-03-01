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10:21, 1 марта 2018 1 035
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В Подмосковье два человека погибли на пожаре в пятиэтажке

В Подмосковье два человека погибли на пожаре в пятиэтажке

В Раменском два человека погибли на пожаре в пятиэтажном доме. Спасатели эвакуировали тридцать жильцов, передает «Интерфакс».

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.

У пострадавших диагностировали ожоги 1-2-й степени и признаки отравления газом. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Пострадавшие пытались выпрыгнуть с балконов, покидая горящее здание.

Из-за взрыва разрушены пять межквартирных перегородок. Несущие стены дома целы, поэтому обрушения не произошло. Фото capitalmoscow


В результате пожара в жилом доме в Раменском погибли два человека . Возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного здания на улице Кирова. . Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что пожар локализован на площади 40 кв. метров, из жилого дома эвакуированы порядка 30 человек. . Есть информация о том, что пострадали семь человек, среди них двое детей. . Оперативного комментария МЧС по этому поводу получить не удалось. Источник: радио Говорит Москва #раменское #ramenskoe

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇷🇺 РАМЕНСКОЕ 🇷🇺 (@ramenskoe)

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