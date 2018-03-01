В день выборов в Рязани стартует конкурс «Фотобаттл». О нем рассказали активисты регионального отделения «Российского союза молодежи» на пресс-конференции в четверг, 1 марта.
18 марта 2018 года на всех избирательных участках города будут дежурить волонтеры со специальной фоторамкой. Рязанцы смогут сфотографироваться с ней, после чего опубликовать снимок «ВКонтакте» или в «Instagram» с хэштегом #фотобаттл. Важно, чтобы профиль участника был открытым. Проголосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте
Победителем станет получивший наибольшее количество голосов. В конкурсе разыгрывается 21 приз, среди которых три смартфона, три планшета, три гироскутера, три игровых приставки, три экшн-камеры, трое «умных часов» и три велосипеда.
Организатор конкурса Олег Пирогов отметил, что конкурс проведут с целью привлечь внимание молодежи региона к выборам. Акция не является всероссийской и работает в отдельных регионах, в числе которых есть Рязань.
Срок проведения конкурса: с 18 марта до 1 апреля текущего года. Результаты голосования подведут в областной библиотеке имени Горького.
Подробности конкурса можно узнать на