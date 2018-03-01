Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:16, 1 марта 2018 433
 0    0

В день выборов в Рязани стартует конкурс «Фотобаттл»

В день выборов в Рязани стартует конкурс «Фотобаттл»

В день выборов в Рязани стартует конкурс «Фотобаттл». О нем рассказали активисты регионального отделения «Российского союза молодежи» на пресс-конференции в четверг, 1 марта.

18 марта 2018 года на всех избирательных участках города будут дежурить волонтеры со специальной фоторамкой. Рязанцы смогут сфотографироваться с ней, после чего опубликовать снимок «ВКонтакте» или в «Instagram» с хэштегом #фотобаттл. Важно, чтобы профиль участника был открытым. Проголосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте фотобаттл.рф

Победителем станет получивший наибольшее количество голосов. В конкурсе разыгрывается 21 приз, среди которых три смартфона, три планшета, три гироскутера, три игровых приставки, три экшн-камеры, трое «умных часов» и три велосипеда.

Организатор конкурса Олег Пирогов отметил, что конкурс проведут с целью привлечь внимание молодежи региона к выборам. Акция не является всероссийской и работает в отдельных регионах, в числе которых есть Рязань.

Срок проведения конкурса: с 18 марта до 1 апреля текущего года. Результаты голосования подведут в областной библиотеке имени Горького.

Подробности конкурса можно узнать на сайте.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
17:16, 1 марта 2018
В день выборов в Рязани стартует конкурс «Фотобаттл»
22:51, 26 февраля 2018
Самым продаваемым музыкантом 2017 года стал Эд Ширан
16:20, 26 февраля 2018
На конкурсе «Солнечный зайчик» в Рязани выступят более тысячи участников
22:00, 18 февраля 2018
«Если что, я болею за «Спартак». Рязанский стендапер предложил Бузовой отомстить Тарасову
11:35, 15 февраля 2018
Рязанцев пригласили на художественный мастер-класс
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Иран глазами рязанца

Иран глазами рязанца

Рассказ рязанца, прожившего конец года в загадочном Иране.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 404
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 502
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 22 131
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 20 106
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 363
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум