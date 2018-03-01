Суд запретил рязанцам сделать аптеку в их квартире. Об этом сообщили в
Жители Рязани обратились в МФЦ с заявлением о переводе их квартиры на первом этаже многоквартирного дома в нежилое помещение, чтобы оборудовать там аптеку.
Не все собственники помещений дома согласились на перевод жилого помещения в нежилое. Кроме того, проектная документация не соответствовала требованиям законодательства: в проекте отсутствуют пандусы и проходы для эвакуации, отделка фасада у входа отличается от отделки фасада всего здания
Суд отказал в переводе принадлежащей истцам квартиры в нежилое помещение.