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11:22, 1 марта 2018 3 814
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Суд запретил рязанцам сделать аптеку в их квартире

Суд запретил рязанцам сделать аптеку в их квартире

Суд запретил рязанцам сделать аптеку в их квартире. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Жители Рязани обратились в МФЦ с заявлением о переводе их квартиры на первом этаже многоквартирного дома в нежилое помещение, чтобы оборудовать там аптеку.

Не все собственники помещений дома согласились на перевод жилого помещения в нежилое. Кроме того, проектная документация не соответствовала требованиям законодательства: в проекте отсутствуют пандусы и проходы для эвакуации, отделка фасада у входа отличается от отделки фасада всего здания и т. д.

Суд отказал в переводе принадлежащей истцам квартиры в нежилое помещение.


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