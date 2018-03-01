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16:13, 1 марта 2018 773
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Спорткомплекс под мостом в рязанском Лесопарке будет платным 2

Спорткомплекс под мостом в рязанском Лесопарке будет платным

Спорткомплекс под мостом в рязанском Лесопарке будет платным. Об этом сообщил и.о. мэра Сергей Карабасов в четверг, 1 марта, на встрече со школьниками.

По его словам, комплекс будет работать круглосуточно и по абонементам с «символической стоимостью», около тысячи рублей в год. Карабасов отметил, что это необходимо для самоокупаемости проекта.

Открытие спорткомплекса «Под мостом» планируется уже летом 2018 года. Кроме того, на самой большой городской зеленой зоне планируют создать современный парковый ландшафт с устройством освещения, парковок, детских площадок, сети пешеходных дорожек, пляжа. Проектом также предусмотрено создание центральной площади, на которой будет установлена сцена для проведения общегородских, массовых, культурных и спортивных мероприятии.

Напомним, центр уличного спорта будет состоять из семи площадок. Зимой футбольные и баскетбольные площадки будут превращаться в катки. Все пространство над территорией лесопарка, где проходит окружная дорога, планируется закрыть специальными шумо- и пыленепроницаемыми ограждениями.

Отметим, что для реализации проекта транспорт до Орехового озера пустят по проезду Речников.


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