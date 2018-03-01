Спорткомплекс под мостом в рязанском Лесопарке будет платным. Об этом сообщил и.о. мэра Сергей Карабасов в четверг, 1 марта, на встрече со школьниками.
По его словам, комплекс будет работать круглосуточно и по абонементам с «символической стоимостью», около тысячи рублей в год. Карабасов отметил, что это необходимо для самоокупаемости проекта.
Открытие спорткомплекса «Под мостом» планируется уже летом 2018 года. Кроме того, на самой большой городской зеленой зоне планируют создать современный парковый ландшафт с устройством освещения, парковок, детских площадок, сети пешеходных дорожек, пляжа. Проектом также предусмотрено создание центральной площади, на которой будет установлена сцена для проведения общегородских, массовых, культурных и спортивных мероприятии.
Напомним,
Отметим, что для реализации проекта транспорт до Орехового озера пустят по проезду Речников.