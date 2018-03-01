Рязанец выплатит 16 миллионов за незаконную добычу известняка. Об этом сообщили в
Установлено, что житель Рязани, без обязательной лицензии на пользование недрами, добывал известняк на сельскохозяйственных землях.
Прокурор Спасского района обратился в суд с иском о возмещение ущерба и просил взыскать с ответчика более 6,7 млн рублей.
Кроме того, администрация Спасского муниципального района просила взыскать с ответчика ущерб, причиненный окружающей среде на общую сумму почти 9,4 млн.
Железнодорожный райсуд удовлетворил исковые требования в полном объеме и взыскал с ответчика ущерб на 16 млн рублей.