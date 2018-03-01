На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Довлатов» и «За гранью реальности»

Первый день весны совпал с большим количеством премьер в кино, большинство из которых на этот раз — российские. Главной новинкой этой недели можно назвать фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Картина рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов.
Приключенческий фильм «За гранью реальности» режиссера Александра Богуславского отмечен участием зарубежных звезд — главные роли в нем сыграли Антонио Бандерас и Милош Бикович.
Российская мелодрама режиссера Вадима Перельмана «Купи меня» рассказывает сразу три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать «счастливым».
Юных зрителей ждет сразу несколько мультипликационных премьер — норвежский мультфильм «Поднять якоря», японский «Мэри и ведьмин цветок» и новый выпуск альманаха «Мульт в кино» под названием «Привет, весна!»
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