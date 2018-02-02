В пятницу на трех улицах в Соколовке отключили воду

В пятницу, 2 февраля, на трех улицах в Соколовке отключили воду. Об этом сообщили на
С 10:00 до 16:00 водоснабжения не будет по адресам: улица Попова, дом №55, улица Загородная, дома №4, №4-а, №8, №12, улица Полиграфистов, дом №7.
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В пятницу, 2 февраля, на трех улицах в Соколовке отключили воду. Об этом сообщили на
С 10:00 до 16:00 водоснабжения не будет по адресам: улица Попова, дом №55, улица Загородная, дома №4, №4-а, №8, №12, улица Полиграфистов, дом №7.
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По собственным оценкам компании, оператор входит в топ-10 ведущих поставщиков услуг облачной телефонии в России.