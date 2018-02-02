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12:42, 2 февраля 2018 690
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У двоих рязанцев нашли почти десять граммов героина

У двоих рязанцев нашли почти десять граммов героина

Фото: Pixabay.com

У двоих рязанцев нашли почти десять граммов героина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На трассе Москва-Челябинск в Рыбновском районе полицейские остановили 31-летнего водителя. В машине у рязанца обнаружили сверток с пятью граммами героина. По данным правоохранителей, он занимается наркоторговлей.

В селе Срезнево у 32-летнего безработного жителя Рыбного иъяли четыре грамма героина. Контейнер с наркотиком был в кармане его одежды.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. Им грозит до десяти лет тюрьмы.


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