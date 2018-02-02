Рязанцы возложили цветы в 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Фоторепортаж

Рязанцы возложили цветы в 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Церемония прошла в пятницу, 2 февраля, на площади Победы.
В память о погибших объявили минуту молчания, после чего курсанты возложили корзины с цветами к монументу. За ними проследовали ветераны, депутаты областной и городской дум, представители правительства, администрации, пенсионеры и школьники.
Церемония завершилась прохождением торжественного марша курсантами десантного училища. После этого ветеранов пригласили на праздничный концерт в МКЦ.