Путин поддержал предложения «Партии Дела» по защите российских производителей

В четверг, 1 февраля, Владимир Путин провел на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону заседание президиума Госовета по вопросу промышленного развития регионов. Представители экономблока правительства отчитались о предпринятых ими мерах поддержки российского производства, передает «REGNUM».

«Ростсельмаш» глава государства назвал «флагманом отечественного машиностроения», напомнив, что в 2008—2009 году подвергся критике за «не очень либеральные и не очень рыночные» решения по поддержке отрасли", — говорится в сообщении.

«Сейчас завод продает технику в 37 стран. Я смотрел справки — через лет пять он будет продавать минимум в 60 стран, — отметил Путин. — Эта система мер поддержки срабатывает. Мы и дальше будем так делать».

По словам председателя совета директоров «Ростсельмаша» и лидера «Партии Дела» Константина Бабкина, «либеральный» подход к распределению государственных денег привел к тому, что отечественный производитель теряет до 15% рынка.

Проработать вопрос поручили министру промышленности и торговли

«Предоставляя субсидии, правительство не обязывает покупать российскую технику, и в результате средства госбюджета уходят в карман иностранных компаний. Для исправления ситуации необходимо отдавать приоритет отечественному производителю при выделении субсидий», — заявил промышленник.

Президент, в свою очередь, поддержал инициативу Бабкина, поручив министру промышленности и торговли Денису Мантурову проработать этот вопрос.

«Возражения нашлись у министра экономразвития Максима Орешкина — он обеспокоился в первую очередь тем, что поддержка российских предприятий противоречит правилам Всемирной торговой организации. В ответ Владимир Путин указал, что введение преференций для своих производителей — не противоречащая ВТО „абсолютно законная вещь“», — пишет агентство.

Главе государства также представили предложения по изменению налоговой и денежно-кредитной политики. «Наши идеи были услышаны, — подчеркнул лидер „Партии Дела“. — Но нам предстоит проделать огромную работу для того, чтобы протекционистские меры в сфере промышленности и сельского хозяйства нашли широкую поддержку».

Как отметил Бабкин, сам факт того, что «президент решил провести мероприятие такого высокого уровня» на заводе, совладельцем которого является лидер непарламентской партии, означает «его открытость к дискуссии и конструктивному диалогу».