В Никуличах благоустроят колодец отца Авеля. Об этом сообщил
Идея благоустройства колодца архимандрита Авеля (Македонова), недалеко от которого он жил, принадлежит активистам ТОС. Сейчас над колодцем находится деревянная сень, которая появилась в 1995 году.
«Устраивая сень над колодцем, отец Авель давал возможность всем набрать воды и помолиться. Это место — колодец — служило и служит для объединения людей», — отметили в сообщении.
По проекту вместо сени над колодцем появится просторная металлическая конструкция с элементами ковки. Иконы также перенесут в новую сень.
Проект отправят на конкурс местных инициатив.
«Жители Никуличей и многие другие рязанцы искренне надеются, что у проекта благоустройства святого колодца архимандрита Авеля неплохие шансы на воплощение в жизнь», — говорится в сообщении.