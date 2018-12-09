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16:28, 9 декабря 2018 1 291
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В Никуличах благоустроят колодец отца Авеля

В Никуличах благоустроят колодец отца Авеля

Фото: Рязанская епархия

В Никуличах благоустроят колодец отца Авеля. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Идея благоустройства колодца архимандрита Авеля (Македонова), недалеко от которого он жил, принадлежит активистам ТОС. Сейчас над колодцем находится деревянная сень, которая появилась в 1995 году.

«Устраивая сень над колодцем, отец Авель давал возможность всем набрать воды и помолиться. Это место — колодец — служило и служит для объединения людей», — отметили в сообщении.

По проекту вместо сени над колодцем появится просторная металлическая конструкция с элементами ковки. Иконы также перенесут в новую сень.

Проект отправят на конкурс местных инициатив.

«Жители Никуличей и многие другие рязанцы искренне надеются, что у проекта благоустройства святого колодца архимандрита Авеля неплохие шансы на воплощение в жизнь», — говорится в сообщении.


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