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18:19, 9 декабря 2018 6 557
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Роспотребнадзор дал рекомендации при покупке новогодних кондитерских наборов 1

Роспотребнадзор дал рекомендации при покупке новогодних кондитерских наборов

Роспотребнадзор дал рекомендации при покупке новогодних кондитерских наборов. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте ведомства.

Рязанцам посоветовали «быть предельно внимательными» и обращать внимание на маркировку, которая должна содержать:

  • наименование продукта;
  • наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес и адрес производства);
  • массу нетто;
  • состав;
  • пищевые добавки, ароматизаторы;
  • пищевую ценность (для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований изделий, указывают средневзвешенную пищевую цен­ность входящих в набор изделий);
  • условия хранения;
  • срок годности;
  • дату изготовления и упаковывания;
  • обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;
  • информацию о подтверждении соответствия;
  • информацию о наличии ГМО;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Та­моженного союза.

За консультацией рязанцы могут обратиться по телефону «горячей линии» регионального управления Роспотребнадзора по телефону: 8 (800) 100-22-62.


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