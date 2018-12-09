Роспотребнадзор дал рекомендации при покупке новогодних кондитерских наборов. Соответствующее сообщение опубликовали на
Рязанцам посоветовали «быть предельно внимательными» и обращать внимание на маркировку, которая должна содержать:
- наименование продукта;
- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес и адрес производства);
- массу нетто;
- состав;
- пищевые добавки, ароматизаторы;
- пищевую ценность (для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований изделий, указывают средневзвешенную пищевую ценность входящих в набор изделий);
- условия хранения;
- срок годности;
- дату изготовления и упаковывания;
- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;
- информацию о подтверждении соответствия;
- информацию о наличии ГМО;
- единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.
За консультацией рязанцы могут обратиться по телефону «горячей линии» регионального управления Роспотребнадзора по телефону: