В управляющий компаниях Скопинского района нашли нарушения

Рязанская жилинспекция совместно с прокуратурой проверила управляющие компании на предмет работы по энергосбережению. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Отмечается, что ряд организаций не разработали и не довели до собственников предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах.
Должностных лиц ООО «Жилкомсервис АЗМР», ООО «УК «Русь», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Рубин», ТСЖ «Весна», ТСЖ «ТСЖ «Поляны» оштрафовали на пять тысяч рублей по части 5 статьи 19.6 КоАП РФ.
Председателю ТСЖ «Уютный дом» вынесли устное замечание.