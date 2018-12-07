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13:34, 7 декабря 2018 439
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В управляющий компаниях Скопинского района нашли нарушения

В управляющий компаниях Скопинского района нашли нарушения

Фото: Pixabay.com

Рязанская жилинспекция совместно с прокуратурой проверила управляющие компании на предмет работы по энергосбережению. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что ряд организаций не разработали и не довели до собственников предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах.

Должностных лиц ООО «Жилкомсервис АЗМР», ООО «УК «Русь», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Рубин», ТСЖ «Весна», ТСЖ «ТСЖ «Поляны» оштрафовали на пять тысяч рублей по части 5 статьи 19.6 КоАП РФ.

Председателю ТСЖ «Уютный дом» вынесли устное замечание.


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