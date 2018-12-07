В пятницу, 7 декабря, в Рязани почтили память жертв землетрясения в Армении. Об этом сообщил
Возложение цветов к памятнику русско-армянской дружбы «Хачкар» на Московском шоссе.
На мероприятии собрались представители армянской общины Рязани, а также городская и областная власть.
Встречу открыл руководитель областного армянского духовно-просветительского общества «Луйс» Александр Мирзоян. Он напомнил всем собравшимся страшную статистику последствий Спитакского землетрясения.
«7 декабря 1988 года за 30 секунд было полностью разрушено 58 населенных пунктов в Армении, погибло свыше 24 тысяч человек, более 140 тысяч граждан было ранено. Все братские народы СССР, вне зависимости от веры и национальности, мгновенно отреагировали на катастрофу. Рязанцы не стали исключением. Была создана комиссия по оказанию помощи жертвам землетрясения. Город принимал беженцев: стариков, женщин и детей».
После торжественного возложения цветов к памятнику в Борисо-Глебском соборе прошла панихида по погибшим.
В КДЦ «Октябрь» показали фильм «Землетрясение», посвященный событиям 30-летней давности.