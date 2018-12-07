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19:45, 7 декабря 2018 702
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В Рязани почтили память жертв землетрясения в Армении

В Рязани почтили память жертв землетрясения в Армении

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 7 декабря, в Рязани почтили память жертв землетрясения в Армении. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Возложение цветов к памятнику русско-армянской дружбы «Хачкар» на Московском шоссе.

На мероприятии собрались представители армянской общины Рязани, а также городская и областная власть.

Встречу открыл руководитель областного армянского духовно-просветительского общества «Луйс» Александр Мирзоян. Он напомнил всем собравшимся страшную статистику последствий Спитакского землетрясения.

«7 декабря 1988 года за 30 секунд было полностью разрушено 58 населенных пунктов в Армении, погибло свыше 24 тысяч человек, более 140 тысяч граждан было ранено. Все братские народы СССР, вне зависимости от веры и национальности, мгновенно отреагировали на катастрофу. Рязанцы не стали исключением. Была создана комиссия по оказанию помощи жертвам землетрясения. Город принимал беженцев: стариков, женщин и детей».

После торжественного возложения цветов к памятнику в Борисо-Глебском соборе прошла панихида по погибшим.

В КДЦ «Октябрь» показали фильм «Землетрясение», посвященный событиям 30-летней давности.


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