В «Россельхозбанке» подвели итоги работы и наградили управляющих

В «Россельхозбанке» подвели итоги финансовой деятельности. Руководство отметило успешную работу рязанского филиала и вручило благодарственные письма управляющим дополнительных офисов.
«Высокий уровень доверия к банку со стороны населения Рязани и области подтверждает уверенный рост депозитного портфеля, — заявил замдиректора Сергей Гайдуков. — Объем привлеченных средств населения по состоянию на 26 ноября составил 18,5 млрд рублей. Более 45,8 тыс рязанцев и жителей области являются вкладчиками филиала».
Самыми популярными вкладами Гайдуков назвал «Пенсионный» (27 000 вкладов) и «Доходный» (13 700 вкладов).
«Рязанский филиал имеет широкую сеть пунктов обслуживания. Сегодня клиентов принимают 20 отделений в 17 районах области. Продукты „Россельхозбанка“ отвечают требованиям современного рынка и потребностям различных категорий клиентов», — отметил замдиректора.