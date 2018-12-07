В Пронском районе спасатели достали застрявший в сугробе автобус

В Пронском районе рейсовый автобус застрял в сугробе. Об этом сообщило издательство «
Инцидент произошел в четверг, 6 декабря вблизи автобусной остановки. На трассе застрял рейсовый автобус Новомичуринск-Рязань.
В нем находились девять пассажиров.
По информации источника, самостоятельно транспорт выбраться не смог. За помощью обращались к спасателям.
Через полчаса автобус вытянули из сугроба, и он вместе с пассажирами продолжил движение.
Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал, автомобиль повреждений не получил.