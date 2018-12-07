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13:01, 7 декабря 2018 3 533
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В Пронском районе спасатели достали застрявший в сугробе автобус 1

В Пронском районе спасатели достали застрявший в сугробе автобус

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронском районе рейсовый автобус застрял в сугробе. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в четверг, 6 декабря вблизи автобусной остановки. На трассе застрял рейсовый автобус Новомичуринск-Рязань.

В нем находились девять пассажиров.

По информации источника, самостоятельно транспорт выбраться не смог. За помощью обращались к спасателям.

Через полчаса автобус вытянули из сугроба, и он вместе с пассажирами продолжил движение.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал, автомобиль повреждений не получил.


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