Рязанский ветеран отметил 101-й день рождения

В пятницу, 7 декабря, 101 год исполнился рязанцу, участнику Великой Отечественной войны, подполковник ВВС Николай Иванович Маслюк. Об этом сообщил
Рязанца от имени Сергея Карабасова поздравила замглавы мэрии Елена Сорокина.
«Примите искренние поздравления с уникальной датой! Ваша жизнь — это образец для подражания. Вы — участник Великой Отечественной войны, боевой летчик, участник парада Победы 1945-го года, имеете пять орденов. И сейчас, несмотря на такой возраст, Вы остаетесь бодрым и энергичным человеком», — отметила Сорокина.
Николай Маслюк воевал в составе 2-го Украинского фронта вместе с трижды Героем Советского Союза Иваном Кожедубом, освобождал Молдавию, Румынию, Австрию, Венгрию.
24 июня 1945 года он участвовал в параде Победы на Красной Площади. После войны продолжил службу в ВВС. Длительное время являлся членом лекторской группы Совета ветеранов Железнодорожного района города Рязани.
У ветерана есть правительственные награды — два Ордена Красного Знамени, два Ордена Красной Звезды, Орден Отечественной войны I и II степени, 20 медалей, в том числе, «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За освобождение Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова и другие.