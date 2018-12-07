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15:49, 7 декабря 2018 404
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Рязанский ветеран отметил 101-й день рождения

Рязанский ветеран отметил 101-й день рождения

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 7 декабря, 101 год исполнился рязанцу, участнику Великой Отечественной войны, подполковник ВВС Николай Иванович Маслюк. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Рязанца от имени Сергея Карабасова поздравила замглавы мэрии Елена Сорокина.

«Примите искренние поздравления с уникальной датой! Ваша жизнь — это образец для подражания. Вы — участник Великой Отечественной войны, боевой летчик, участник парада Победы 1945-го года, имеете пять орденов. И сейчас, несмотря на такой возраст, Вы остаетесь бодрым и энергичным человеком», — отметила Сорокина.

Николай Маслюк воевал в составе 2-го Украинского фронта вместе с трижды Героем Советского Союза Иваном Кожедубом, освобождал Молдавию, Румынию, Австрию, Венгрию.

24 июня 1945 года он участвовал в параде Победы на Красной Площади. После войны продолжил службу в ВВС. Длительное время являлся членом лекторской группы Совета ветеранов Железнодорожного района города Рязани.

У ветерана есть правительственные награды — два Ордена Красного Знамени, два Ордена Красной Звезды, Орден Отечественной войны I и II степени, 20 медалей, в том числе, «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За освобождение Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова и другие.


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