Рязанец получил 10 лет тюрьмы за продажу наркотиков и хранение оружия

36-летнего рязанца осудили на 10 лет за попытку продажи наркотиков и хранения оружия. Об этом сообщил телеканал «ТКР».
В сентябре 2016 года рязанец нашел на одной из улиц города упаковку с наркотиками. Внутри нее находились несколько отдельных пакетиков — всего около 263 граммов.
Мужчина расфасовал наркотики на части и договорился со своими знакомыми о покупке.
Однако он попался с поличным правоохранителям, наркотики изъяли.
Подсудимого признали виновным и назначили ему 10 лет в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.