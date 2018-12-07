Производство молока в Рязанской области увеличилось на семь процентов

По итогам 11 месяцев этого года производство молока в сельхозпредприятиях региона увеличилось на 7,2%. Об этом сообщил
На 1 декабря произведено 338,6 тысяч тонн молока, что больше уровня прошлого года на 7,2%.
Лидером стал Рязанской район, где за 11 месяцев произвели 55,4 тысяч тонн, что составляет 16,4% от областного объема.
Среди лидеров — ООО «АПК Русь», ООО «Вакинское Агро» Рыбновского, ООО «Ока Молоко» Чучковского и АО «Рассвет» Рязанского районов.
Лучшими предприятиями по удоям стали стали АО «Рассвет» — 9376 килограммов и колхоз имени Ленина (Касимовский район) — 9004 килограммов.