Фомин поддержал изменения в устав «Единой России»

С 7 по 8 декабря в Москве проходит XVIII съезд «Единой России». Делегацию от Рязанской области возглавляют секретарь регионального отделения Аркадий Фомин и губернатор Николай Любимов.
Во время пресс-подхода по итогам работы дискуссионных площадок Фомин заявил, что поддерживает изменения в Устав «Единой России». По его словам, в главном партийном документе закреплены основы для работы фракции, но отсутствует идеологическая часть.
«Мы все с вами знаем, что, если человек преступил закон, — ему не место в партии, нарушил — сдавай партбилет. Наши базовые ценности и принципы также должны быть прописаны в уставе. „Единая Россия“ — это живой организм с общей системой кровообращения, пронизывающей региональные, местные и первичные отделения. И для этого организма должен быть единый понятный сигнал», — подчеркнул Фомин.
По мнению лидера рязанских единороссов, в преамбуле к уставу должны быть прописаны основные ценности партии — благополучие людей, которое складывается из продолжительности жизни, достойной оплаты труда, доступной социальной инфраструктуры, комфортной городской среды, безопасности.
Участники съезда предложили внести в преамбулу устава партии три ключевых принципа:
- человек является главной ценностью для партии;
- «Единая Россия» выступает за свободное, сильное, независимое, справедливое государство, стабильность и безопасность;
- России необходимо лидерство и развитие без потрясений.
Инициативу о закреплении ценностных ориентиров поддержали также представители Омского, Белгородского, Калужского, Орловского, Томского, Мордовского, Челябинского, Сахалинского и других региональных отделений.